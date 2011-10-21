Житель Томской области пытался избавиться от 9,5 кг марихуаны

В Томской области сотрудники полиции задержали жителя поселка Самусь. Задержанный пытался избавиться от 9 кг марихуаны. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.



На въезде в поселок Самусь сотрудники ДПС заметили, как в 50 метрах от них остановился автомобиль такси. Из машины вышел молодой человек, открыл багажник и, быстро выбросив в кювет четыре мешка, скрылся в лесу. «В мешках оказалось более 9,5 кг марихуаны, что впоследствии подтвердила экспертиза», - говорится в пресс-релизе УВД, передает «Интерфакс».



