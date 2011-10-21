В Подмосковье неизвестный избил и ограбил пресс-секретаря Олега Газманова

В Московской области совершено нападение на пресс-секретаря певца и композитора Олега Газманова. Инцидент произошел вечером в среду в Раменском. В полицию женщина обратилась только в четверг.



По словам потерпевшей, на нее напали в среду после одиннадцати часов вечера. В поселке Кратово на улице Мичурина у дома 17 «а» неизвестный ударил женщину и отобрал сумку с личными вещами и документами, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь Газманова оценила ущерб в 30 тысяч рублей.