В Приморском крае у предпринимателя конфисковали 35 игровых автоматов

В Приморском крае суд оштрафовал предпринимателя из Находки на 30 тысяч рублей за незаконное проведение азартных игр. Суд конфисковал 35 игровых автоматов.



Об этом РИА Новости сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина. По ее словам, житель Находки организовал незаконные азартные игры в арендуемом помещении торгово-развлекательного комплекса. В отношении бизнесмена было возбуждено дело об административном правонарушении. Мировой судья признал задержанного виновным и обязал его выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.