В Минздраве Чечни растрачены 2,5 млн рублей, выделенных на борьбу с наркоманией

Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения федерального законодательства в деятельности республиканского Министерства здравоохранения, сообщили в четверг в Генпрокуратуре России.

В ходе проверки выявлен факт нецелевого расходования бюджетных средств, выделенных в 2009г. на реализацию республиканской целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту".

Так, программными мероприятиями министерству было предписано для оперативного реагирования и выезда на места происшествий организовать на базе республиканского наркодиспансера четыре выездные бригады по диагностике наркотического и алкогольного опьянения. На эти цели из бюджета выделено более 6 млн руб.

Как оказалось, бригады созданы не были, а часть указанных средств в сумме более 2,5 млн руб. израсходована не по назначению - на покупку медицинского оборудования, не предназначенного для диагностики состояния опьянения.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела республиканского Министерства здравоохранения Мусы Идрисова по ч. 1 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств), сообщает РБК.