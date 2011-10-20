Директор с женой обворовали театр Образцова на некукольную квартирку в Москве

В Москве в четверг направлено в суд дело в отношении директора кукольного театра им. Образцова и его жены, обвиняемых в хищении около 12 млн руб., сообщила представитель следственного департамента МВД РФ Анжела Кастуева.

"В Симоновский районный суд Москвы направлено уголовное дело по обвинению директора театра Андрея Лучина и его супруги - ведущего экономиста этого же театра в хищении денежных средств группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере (статья 160 УК РФ)", - сказала Анжела Кастуева.

Она отметила, что по итогам сфальсифицированного конкурсного мероприятия супруги подписали с подставными компаниями девять госконтрактов на общую сумму более 18,5 млн рублей.

"Почти 12 млн рублей были присвоены А.Лучиным и его супругой и потрачены, в частности, на приобретение в совместную собственность квартиры в центре Москвы", - сказала представитель департамента МВД, сообщает Интерфакс.