Посажены в СИЗО мошенники, обиравшие москвичей через фиктивные интернет-магазины

В Москве Дорогомиловский районный суд в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 4 обвиняемых в мошенничестве через фиктивные интернет-магазины с ущербом на сумму более 1 млн руб.

В октябре 2011г. в столице были задержаны четверо подозреваемых в совершении серии мошенничеств посредством фиктивных интернет-магазинов. В ходе обыска у злоумышленников изъяты уставные документы на различные фирмы, оргтехника, использовавшаяся для совершения преступлений, а также свыше 13 млн. руб.

В четверг в Дорогомиловском суде им предъявлено обвинение и назначена мера пресечения.

В настоящее время известно о трех эпизодах, к которым причастны обвиняемые. Ещё в феврале 2011г. в правоохранительные органы обратился мужчина и сообщил, что сделал заказ на сайте магазина, торгующего топливом из отходов древесного производства. Он оплатил 13,5 тыс. руб. по присланным платежным документам. После этого ему сообщили, что поставка товара откладывается.

Спустя месяц телефон интернет-магазина был заблокирован.

В ходе работы по раскрытию данного преступления оперативники уголовного розыска и отдела "К" главного управления МВД РФ по Москве установили ещё несколько адресов подобных интернет-магазинов, а также их взаимосвязь с ООО "Шанс", на счёт которого клиентам предлагали переводить деньги для оплаты товаров, сообщает Интерфакс.

Было установлено, что злоумышленники привлекли специалиста, который создал несколько сайтов интернет-магазинов, а также приобрели пакет документов на коммерческую фирму и наняли лиц для приема заказов по телефону.

После этого сайты работали около двух месяцев, а затем представители фирмы переставали отвечать на требования клиентов.