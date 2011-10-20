В пробке на МКАДе барсеточники украли 700 тыс. руб. из салона Honda Сivic

В Москве у бизнесмена в пробке на МКАДе украли крупную сумму денег. Накануне около полудня двое подбежали к автомобилю, за рулем которого находился начальник транспортного отдела коммерческой фирмы и выкрали сумку.

Автомобиль Honda Сivic стоял в пробке на съезде с кольцевой автодороги на Осташковское шоссе в сторону области.

Грабители азиатской внешности разбили боковые стекла, избили водителя, выхватили из салона сумку, в которой находились 700 тыс. рублей. Затем, они добежали до своих машин, стоявших на МКАДе, и скрылись на двух иномарках с литовскими номерами, сообщает Интерфакс.