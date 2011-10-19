ЧП в екатеринбургской школе: 15-летний ученик пырнул ножом учителя (видео)

Ученик екатеринбургской школы №81 ранил ножом учителя географии после того, как педагог отчитал его за прогул. К счастью, рана оказалась несерьезной: 6-сантиметровый нож прошел по касательной, лишь слегка задев мышцы.

Вопиющий инцидент произошел во вторник, 18 октября, днем в школе N81 Екатеринбурга. По информации ГУ МВД по Свердловской области, проходя по коридору во время перемены, 41-летний учитель географии почувствовал резкую боль в спине, обернулся - вокруг никого. Примерно в 10 метрах от него стоял ученик девятого класса. Дотронувшись до больного места на спине, педагог увидел на своей руке кровь. Вызванная бригада скорой медицинской помощи увезла пострадавшего в больницу, сообщает vesti.ru.

Незамедлительно на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, а также руководство полиции Екатеринбурга. После опроса учеников и педагогов и проверочных мероприятий, следователи пришли к выводу, что злоумышленник - один из школьников Дима М. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону, 15-летний юноша прогулял первый урок, учитель сделал ему замечание, между ними завязалась словесная перепалка. А через несколько часов произошло ЧП.



Известно, что Дмитрий не впервые преступает закон: он осужден за грабеж на 1 год условно. Сотрудники полиции намерены через суд добиваться изменения условного срока отбывания наказания на реальный. Сейчас подозреваемого поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Если бы школьнику уже исполнилось 16 лет, то он бы подлежал уголовной ответственности в соответствии со ст. 213 ч. 1 УК РФ (хулиганство). Но уйти от наказания ему все равно не удастся, обещают полицейские.