Российский офицер и его мать получили срок за шпионаж в пользу Грузии

В Ростове-на-Дону в среду Северо-Кавказский военный суд в среду признал военнослужащего Южного военного округа старшего лейтенанта Давида Алиева и его мать Ирину Алиеву виновными в шпионаже в пользу Грузии.



Суд приговорил их к десяти и восьми годам колонии строгого и общего режимов соответственно.



Приговор вынесен по статье 275 УК РФ (государственная измена), максимальная санкция которой - 20 лет заключения.

Военный прокурор Южного военного округа генерал-лейтенант юстиции Владимир Милованов приговор справедливым.

"Я полагаю, что судом вынесен законный, обоснованный и справедливый приговор в отношении шпионов, поскольку судом дана правильная оценка общественной опасности совершенного деяния, а также учтены обстоятельства, характеризующие их личности. Это активное способствование раскрытию преступления, сообщение сведений о способах и методах работы грузинских спецслужб, а также о лицах, которые вербовали этих граждан", - сказал прокурор.

Они признали полностью себя виновными в том, что в интересах грузинских спецслужб собирали сведения, составляющие государственную тайну.

Данное преступление было выявлено и пресечено военной контрразведкой ФСБ РФ, сообщает Интерфакс.