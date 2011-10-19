В Подмосковье педофил похитил несовершеннолетнюю девочку

В Подмосковье в полицию города Пушкино накануне вечером позвонил очевидец, который сообщил, как неизвестный мужчина схватил за руку девочку, посадил в автомобиль и быстро скрылся на машине с ней.



Примерно через час в соседнем Королеве к сотрудникам автозаправки за помощью обратилась девочка, которая сообщила, что в расположенных неподалеку от АЗС гаражах ее изнасиловал неизвестный мужчина, передает Интерфакс.

В ходе проверки было установлено, что похищенная девочка является 12-летней ученицей шестого класса местной гимназии.

Полицейские начали поиски злоумышленника, надругавшегося над ребенком.