В Москве вор-борсеточник ограбил автомобиль Porsche

В Москве во вторник утром у дома № 4 по Волгоградскому проспекту вор-борсеточник разбил стекло автомобиля Porsche Cayenne, похитив крупную сумму денег, скрылся. Грабитель утащил из дорогой иномарки замдиректора московской фирмы сумку.

Потерпевший топ-менеджер оценил ущерб в 900 тысяч рублей. Из машины похищены документы и 30 тысяч долларов.

Полицейские возбудили по факту преступления уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража в крупном размере). Максимальное наказание - шесть лет лишения свободы. Оперативники разыскивают преступника.