МВД РФ: средний размер взятки в России - четверть миллиона рублей

Средний размер взятки в России достигает 250 тысяч рублей, а при особо крупных преступлениях достигает полутора миллиона рублей. Такую цифру озвучил во вторник заместитель главы МВД Сергей Булавин.

При этом признал, что размер взятки неуклонно растет.

Булавин также рассказал о проблеме, когда оперативники изымают взятку в качестве вещдока, и эти средства не возвращают владельцу до окончания расследования, а длиться оно может годами.

"Получается, что деньги замораживаются, и бизнесмен несет убытки", - отметил замминистра, сообщает радио "Маяк".

МВД предлагает Госдуме проработать вопрос о возможности возвращать деньги предпринимателям в максимально короткие сроки после проведения оперативно-розыскных мероприятий.