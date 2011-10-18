Якутский зэк грабил одиноких россиянок через Интернет не выходя из зоны

Якутский городской суд приговорил к 5,5 годам тюрьмы заключенного, который вместе со своей женой обманул 13 женщин на сумму более 1 млн рублей. По отработанной схеме больше года он грабил посетительниц сайтов знакомств.

Мужчина, сидящий в одной из колоний Якутии, выходил с мобильного в Интернет, регистрировался на сайтах знакомств и переписывался с женщинами из разных городов и поселков нашей необъятной страны. Красивые речи и комплименты очаровывали девушек, они проникались доверием и симпатией к виртуальному поклоннику.

В какой-то момент он начинал рассказывать о том, что попал в трудную ситуацию и остро нуждается в деньгах. Чтобы не спугнуть собеседницу, обманщик говорил, что деньги у него есть, да только их не хватит. Чтобы разрулить проблемы, предприимчивый арестант просил выслать недостающую сумму банковским переводом.

Иногда схема менялась, мужчина просил пополнить баланс сотового телефона. По его словам, деньги снимут со счета и передадут потерпевшей стороне. Мошеннику удалось вызвать сочувствие у 13 поклонниц, среди которых жительницы Иркутска, Владивостока, Санкт-Петербурга, Пензы, Красноярска и других городов.

Сообщницей арестанта оказалась его жена, однако на суде он отрицал ее причастность, передает РИА Новости.

Обвинению удалось доказать вину супругов. Суд приговорил мужчину к 5,5 годам строгого режима, его жена-подельница получила три года условно с испытательным сроком три года.