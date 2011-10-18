Корикову и Астахова ограбили гастарбайтеры-корейцы из Оренбургской области

Полиция раскрыла по "горячим следам" кражу из квартиры артистов Сергея Астахова и Елены Кориковой. Во вторник задержан в пригороде Самары второй подозреваемый в краже в жилом доме в подмосковном поселке Заречье.

"У задержанного обнаружено и изъято похищенное имущество и денежные средства", - сообщил во вторник начальник пресс-службу ГУ МВД России по Московской области Евгений Гильдеев.

Речь идет о втором злоумышленнике, который вместе со своим подельником обворовал квартиру в элитном жилом комплексе, в которой проживают актеры Сергей Астахов и Елена Корикова. Первый подозреваемый - 29-летний рабочий по найму из Оренбургской области - был задержан сотрудниками ГИБДД "по горячим следам" уже через несколько часов.

"В настоящее время задержанный доставляется в Подмосковье, где с ним и вторым участником преступления будут проводиться следственные действия", - сказал Евгений Гильдеев. Он отметил, что оба задержанных являются жителями Оренбургской области, 1982 и 1971 годов рождения. Оба подозреваемых - этнические корейцы, сообщает Интерфакс.

Напомним, квартиру Кориковой и Астахова обворовали в ночь на понедельник.

В понедельник рано утром в полицию обратилась актриса Елена Корикова с заявлением о краже в ее подмосковной квартире в доме в поселке Заречье в Одинцовском районе.

У артистки исчезли $60 тыс. и личные вещи на общую сумму 3,2 млн рублей. Похищенные деньги и ценности принадлежали также проживающему в той же квартире актеру Сергею Астахову.

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