"Родители" фирм-однодневок будут сидеть в тюрьме до 5 лет и платить до 0,5 млн
18 октября 2011, 13:12 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Госдума РФ во вторник приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за создание фирм-однодневок. На прошлой неделе президент потребовал принять документ в кратчайшие сроки.
Согласно будущему закону, помимо штрафа от полумиллиона до миллиона рублей создателей подставных компаний суд сможет посадить в тюрьму на срок до пяти лет. Ради этого депутаты дополняют Уголовный кодекс новой статьей.
Привлекать к ответственности будут и тех, кто добровольно предоставил свои паспортные данные для регистрации фирмы-однодневки. Здесь речь идет о штрафных санкциях в 300 тысяч рублей, либо исправительных работах на срок до двух лет.
Кстати, парламентарии после принятия этого законопроекта в первом чтении готовятся совместно с экспертами в правительстве работать над новыми поправками.
На главный вопрос, по каким критериям будет определяться фирма-однодневка, у юристов пока нет исчерпывающего ответа.
Напомним, только в Москве зарегистрировано 40 тысяч фирм-однодневок по адресам массовой регистрации. А если говорить о статистике общероссийской, то на начало года прекратили свою деятельность около 2 миллионов юрлиц. По сути лжепредпринимательство приняло формы конвейерного производства.
Чаще всего некоторые учредители фирм-однодневок даже и не подозревают о своем статусе. Поскольку их паспортные данные были украдены, а подписи подделаны. И люди, того не ведая, становились соучастниками финансовых и налоговых преступлений.