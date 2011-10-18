"Родители" фирм-однодневок будут сидеть в тюрьме до 5 лет и платить до 0,5 млн

Госдума РФ во вторник приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за создание фирм-однодневок. На прошлой неделе президент потребовал принять документ в кратчайшие сроки.

Согласно будущему закону, помимо штрафа от полумиллиона до миллиона рублей создателей подставных компаний суд сможет посадить в тюрьму на срок до пяти лет. Ради этого депутаты дополняют Уголовный кодекс новой статьей.

Привлекать к ответственности будут и тех, кто добровольно предоставил свои паспортные данные для регистрации фирмы-однодневки. Здесь речь идет о штрафных санкциях в 300 тысяч рублей, либо исправительных работах на срок до двух лет.

Кстати, парламентарии после принятия этого законопроекта в первом чтении готовятся совместно с экспертами в правительстве работать над новыми поправками.

На главный вопрос, по каким критериям будет определяться фирма-однодневка, у юристов пока нет исчерпывающего ответа.

Напомним, только в Москве зарегистрировано 40 тысяч фирм-однодневок по адресам массовой регистрации. А если говорить о статистике общероссийской, то на начало года прекратили свою деятельность около 2 миллионов юрлиц. По сути лжепредпринимательство приняло формы конвейерного производства.

Чаще всего некоторые учредители фирм-однодневок даже и не подозревают о своем статусе. Поскольку их паспортные данные были украдены, а подписи подделаны. И люди, того не ведая, становились соучастниками финансовых и налоговых преступлений.