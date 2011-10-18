Генпрокурор требует выявить сауны в школах и ночлежки в детсадах

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил своим подчинённым проверить, по прямому ли назначению используются здания и сооружения на территориях школ и дошкольных учреждений в российских регионах.

Случаи размещения в школах саун и общежитий для рабочих в детсадах были зафиксированы в Архангельской области, Санкт-Петербурге и Москве, сообщила во вторник официальный представитель ведомства Марина Гриднева.