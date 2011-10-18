Актера Сергея Астахова ограбили в Подмосковье на 3 млн. рублей

Актёра Сергей Астахова ограбили в Подмосковье на 3 миллиона рублей. Инцидент произошёл в Одинцовском районе Московской области, где живёт актер.

Добычей грабителя стали сбережения Астахова и швейцарские часы. По неподтверждённым данным портала Life News, в воровстве подозревают рабочего, который делал в доме актера камин. Как предполагают оперативники, гастарбайтер решил таким образом повысить себе гонорар за работу.

"АН" ранее сообщали об ограблении в Подмосковье также приезжим рабочим, квартиры актрисы Елены Кориковой. Ущерб составил 3,2 млн. рублей.