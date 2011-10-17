Гособвинение считает драку с участием болельщика Егора Свиридова спланированной

Гособвинение считает драку, в которой погиб Егор Свиридов, спланированной, а версия обвиняемого о самообороне не подтверждается ни одним доказательством, представленным в понедельник в суде.

Ранее прокуроры призвали присяжных вынести обвинительный вердикт в отношении всех подсудимых по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова.

В суде 17 октября проходят прения сторон, сообщает РАПСИ. Непосредственно в убийстве обвиняется уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов.

Напомним, Егор Свиридов был застрелен из травматического пистолета во время массовой драки в Москве в декабре прошлого года. Тогда это преступление спровоцировало массовые беспорядки на Манежной площади в центре российской столицы.