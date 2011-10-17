В Финляндии произошли кровавые цыганские разборки за контроль над Хельсинки

В Финляндии произошли кровавые разборки за право "контролировать" столицу. Драка иностранцев прошла в центре Хельсинки близ главного железнодорожного вокзала в ночь на понедельник.

Одного из мужчин ударили железным ломом, другому мужчине разбили стекла в автомобиле.

Драку устроили граждане Румынии - цыгане и румыны, сообщают в полиции. По словам жертвы-румына, причиной драки стал передел сфер влияния. Жертва утверждает, что румынские цыгане установили контроль над Хельсинки и другим румынам тут делать нечего. По его словам, румынские цыгане устроили за ним погоню и, догнав, разбили стекла в его автомобиле и затем избили.

Обе группы приехали на место на машинах. Все мужчины были вооружены железными балками и другими металлическими предметами. По меньшей мере, один человек пострадал во время драки. В машине, принадлежащей другой группе, разбили стекло.

Столкновение произошло в центре Хельсинки в ночь c воскресенья на понедельник, в районе двух часов ночи.

Задержаны 7 человек. По словам полиции, драка не представляла опасности для посторонних.

Подробности будут выяснены в ходе следствия.

По словам полиции, ничего подобного в Хельсинки ранее не произошло, сообщает yle.fi.