В Москве неизвестные в форме спецназа напали на кафе и ограбили его посетителей

В Москве накануне около 6:00 в кафе «Хаят» ворвались неизвестные в форме спецназа. Угрожая пистолетами, злоумышленники, 11 из которых были в спецназовской одежде, отобрали у четырех посетителей кафе сотовые телефоны и кошельки. Они потребовали выдать им деньги из кассы.

Налету грабителей подверглось кафе, находящееся в доме № 66 по Краснодарской улице. Очевидцы нападения на «Хаят» вызвали полицию. На место инцидента прибыли оперативники уголовного розыска и настоящие бойцы подразделения спецназа.

Полицейские задержали грабителей. В настоящий момент задержаны все 12 .

Установлено, что в банду лжеспецназовцев, которые совершили дерзкое нападение на кафе с массовым ограблением его посетителей, входили безработные и двое крупных бизнесменов, один из которых является гражданином Китая. В форму спецназа для ограбления «нарядились» безработные граждане Азербайджана О.Г.-оглы Мехралиев и В.А.-оглы Микаэлов, житель Северной Осетии Т. А. Пагулия , уроженцы Новгородской и Рязанской областей, передает newsru.com.

В ходе личного досмотра полицейские изъяли у преступников самостоятельно переделанный под стрельбу боевыми патронами пистолет МР-654К, несколько пистолетов ИЖ, две похожие на пистолеты зажигалки и складной нож. По факту нападения возбуждено дело по ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой).