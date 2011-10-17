СК РФ: для пресечения налоговых преступлений нужно создать финансовую полицию

Следственный комитет России предлагает создать финансовую полицию на случай передачи расследования налоговых преступлений подразделениям ФНС, заявил в понедельник старший инспектор управления СК Георгий Смирнов.

Кроме того, СК также предлагает ввести уголовную ответственность за фальсификацию отчетности публичных компаний. Георгий Смирнов считает, что такие действия могут привести к экономическим кризисам в стране. Он также добавил, что после принятия новых статей УК РФ, направленных на борьбу с рейдерством, следствие возбудило 160 уголовных дел.

"Существует проблема вывода ликвидных активов и деятельности оценщиков, которые вносят заведомо недостоверную стоимость. В настоящее время уголовная ответственность предусмотрена за деятельность нотариусов и аудиторов, но не оценщиков, деятельность которых используется для рейдерских захватов предприятий", — пояснил Георгий Смирнов.



Он добавил, что, как вариант, налоговую службу можно наделить дознавательскими функциями.

Передачу полномочий следует совершить, поскольку для расследования налоговых преступлений нужны специфические знания, отметил Смирнов. По его словам, лишь 7-8 % уголовных дел возбуждается по результатам налоговых проверок, а налоговых преступлений выявляется не более 70 % от их общего количества.

Напомним, в 1992-2003 годах в нашей стране уже существовал специальный орган, наделенный полномочиями ведения расследований в данной отрасли - налоговая полиция. Но в 2003 году тогдашний президент России, Владимир Путин, упразднил ее без объяснения причин. Штат и функции исчезнувшего ведомства были переданы МВД.