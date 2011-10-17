На западе Москвы раскрыто двойное убийство

На западе Москвы полиция задержала подозреваемого в совершении двойного убийства. Убийство было совершено вечером в субботу. Около 22:00 на лестничной площадке дома номер 18 по Сколковскому шоссе были обнаружены тела мужчины и женщины.



Было установлено, что их смерть наступила в результате множественных ножевых ранений, передает Интерфакс. Убийство раскрыто. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Задержанный был изобличен в совершении преступления на бытовой почве. В настоящее время подозреваемого опрашивают следователи СК РФ.



