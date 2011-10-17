В Иркутской области убита судья Бодайбинского городского суда

В Иркутской области убита судья Ольга Игнатова. Преступление было совершено в городе Бодайбо. Тело Игнатовой с многочисленными ножевыми ранениями нашли в квартире, где она проживала.



Убийство 38-летней судьи Бодайбинского городского суда произошло во время семейного конфликта. Днем к Ольге Игнатовой пришел бывший муж. Между ними произошла ссора, передает Интерфакс.В настоящее время бывший муж судьи находится в больнице, у него ножевые ранения грудной клетки и запястий. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).