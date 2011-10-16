В Москве официант зарезал посетителя поварским ножом

В Москве столичные полицейские разыскивают официанта одного из кафе, от рук которого погиб один посетитель и ранен другой. Инцидент в кафе на Братиславской улице произошел в ночь на воскресенье.

У двух посетителей заведения - приезжего из Нижегородской области и жителя Татарстана - возникла ссора с официантом - 29-летним гражданином Азербайджана.

Тот внезапно схватил поварской нож и набросился на мужчин, а затем, в возникшей суматохе сумел скрыться. Пострадавшие были доставлены в больницу, где один из мужчин скончался. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает "Интерфакс".