Адвокаты Ходорковского не в курсе обнаружения за рубежом его счёта в 15 млн евро

У защиты экс-главы ЮКОСа нет сведений о возбуждении в отношении него уголовного дела за рубежом, сообщил накануне адвокат Вадим Клювгант. Также защите Ходорковского неизвестно о якобы найденном счёте в 15 млн евро.

Согласно сообщениям, появившемся в СМИ, в Германии в отношении Михаила Ходорковского может расследоваться дело по факту отмывания денежных средств. Якобы в немецком филиале швейцарского банка Julius Baer обнаружен счёт на имя Ходорковского, на котором лежит около 15 млн евро. Счёт нашли во время проверки лиц, уклоняющихся от налогов.

"Ничего подобного нам неизвестно", - ответил Клювгант на вопрос о существовании дела в отношении Ходорковского за рубежом. Ранее он не стал комментировать и сообщения о счете Ходорковского в банке, сообщает РИА Новости.