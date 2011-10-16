Б Белоруссии маньяка-педофила поймали ПТУшники

В Белоруссии в провинциальном городке Кобрин в Брестской области учащиеся ПТУ сами задержали педофила, который орудовал на автотрассе. Прежде, чем сдать маньяка милиции, подростки намяли ему бока.

Учащиеся Кобринского государственного профессионально-технического колледжа строителей с начала нового учебного года, ради экономии средств, ездили после выходных в Кобрин на попутках.

Этим воспользовался охочий до молодых парней 53-летний белорус, который каждое воскресенье, как на работу, выезжал на трассу в личном автомобиле, и подвозил только юных симпатичных парней. Он предлагал ребятам деньги за быстрый секс в машине и сулил легкие заработки в дальнейшем.

Педофила поймал "отрядом самообороны" из числа учащихся.

"Они позвонили ему, договорились о встрече в городе. Сели в машину, доехали до роддома, где в засаде была группа их друзей, парней из колледжа покрепче. Остановившись за роддомом, мужчина открывает ноутбук, демонстрирует им порнографические фильмы. Показывает свои гениталии, мастурбирует при подростках. Предлагает парням сделать то же. Один из них выходит из машины, дает сигнал - и группа учащихся колледжа хватает мужчину. После чего ребята вызвали наряд милиции", - рассказал начальник Кобринского райотдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Дмитрий Марощук, сообщает kobrin.jazi.by.

Прежде, чем сдать маньяка правоохранникам, ребята его здорово отлупили.

"Тот мужик сам признался: "Хорошо, что меня сдали в милицию, я думал, меня там утопят", подтвердил Дмитрий Марощук.

Против педофила возбуждено уголовное дело по статье "Демонстрация порнографических фильмов заведомо несовершеннолетнему", также ему вменяется в вину "склонение к действиям сексуального характера". Кроме того, задержанный проверяется на причастность к другим преступным эпизодам сексуального характера.