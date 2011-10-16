В США двое братьев украли мост, чтобы сдать его на металлолом

В США задержаны двое братьев-злоумышленников, похитившие стальной мост, чтобы продать его на металлолом. Кража, которая произошла в западной Пенсильвании, буквально шокировала местных жителей.



Обвинения в умышленном причинении ущерба, воровстве, присвоении похищенного имущества и преступном сговоре предъявлены 24-летнему Бенджамину и 25-летнему Александру Джонсам.

По данным газеты Daily New, в прошлом месяце братья из городка Нью-Касл с помощью автогена разобрали мост высотой 15 метров, продав полученные таким образом 15,5 тонн металла за 5 тысяч долларов. Cам мост стоил 100 тысяч долларов.

Преступников удалось поймать благодаря сотрудникам одной из фирм по переработке отходов, которым старший из братьев сказал, что у него есть необходимое разрешение на демонтаж и продажу находившегося в частном владении моста, передаёт радио "Вести ФМ". Это показалось подозрительным бдительным работникам компании, и они обратились в полицию.