На западе Москвы "по горячим следам" раскрыто двойное убийство
16 октября 2011, 07:54 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
На западе Москвы в субботу совершено двойной убийство. Около 22:00 на лестничной площадке дома № 18 по Сколковскому шоссе были обнаружены тела мужчины и женщины, со множественных ножевых ранений.
Убийство раскрыто. "Полиция задержала подозреваемого, который изобличен в совершении преступления на бытовой почве", - отметил источник в правоохранительных органах.
Подозреваемого опрашивают следователи СК РФ, сообщает Интерфакс.