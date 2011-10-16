На западе Москвы в субботу совершено двойной убийство. Около 22:00 на лестничной площадке дома № 18 по Сколковскому шоссе были обнаружены тела мужчины и женщины, со множественных ножевых ранений.

Убийство раскрыто. "Полиция задержала подозреваемого, который изобличен в совершении преступления на бытовой почве", - отметил источник в правоохранительных органах.

Подозреваемого опрашивают следователи СК РФ, сообщает Интерфакс.