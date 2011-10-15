Драка в Омске: У одного из задержанных изъят травматический пистолет

В Омске произошла драка у кафе. Задержаны три человека. У одного из них полицейские изъяли пневматический пистолет. По данным УМВД России по Омской области, инцидент произошел в пятницу у кафе "Девичья башня".



В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли гильзу от травматики. Трое участников конфликта были задержаны и доставлены в отделение полиции. У одного из задержанных был изъят пневматический пистолет, а также разрешение на его хранение и ношение. Выстрел не причинил вреда здоровью пострадавшего, передает РИА Новости.