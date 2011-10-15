Пьяный мужчина угрожал взорвать аэропорт Краснодара
15 октября 2011, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]
В Краснодарском крае житель города Кореновск в состоянии алкогольного опьянения позвонил в полицию и угрожал взорвать аэропорт. Мужчина требовал вернуть ему похищенное портмоне.
Кошелек был похищен в аэропорту Краснодара. Телефон задержанному удалось вернуть, однако портмоне пропало. Мужчина, изрядно выпив спиртного, позвонил в полицию и потребовал в недельный срок вернуть ему похищенное, в противном случае угрожал взрывом аэропорта, передает Интерфакс.