В Дагестане взорван продуктовый магазин, пострадавших нет

В Махачкале взорван продуктовый магазин. Бомба у здания небольшого магазина сработала в ночь на субботу. Жертв и пострадавших нет.Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.



Инцидент произошел около 04.00 в поселке Шамхал, административно относящемся к Махачкале. Сработало самодельное взрывное устройство. В настоящее время устанавливаются его тип и мощность. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, передает РИА Новости.