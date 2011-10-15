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В Дагестане взорван продуктовый магазин, пострадавших нет

15 октября 2011, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]

В Дагестане взорван продуктовый магазин, пострадавших нет

В Махачкале взорван продуктовый магазин. Бомба у здания небольшого магазина сработала в ночь на субботу. Жертв и пострадавших нет.Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел около 04.00 в поселке Шамхал, административно относящемся к Махачкале. Сработало самодельное взрывное устройство. В настоящее время устанавливаются его тип и мощность. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, передает РИА Новости.

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В сети появилась новая фотография известной российской певицы Натальи Ветлицкой. Поклонникам было интересно узнать, как сейчас выглядит 55-летняя артистка, которая давно "не мелькает" на экранах.

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Источник, близкий к британской королевской семье, сообщил журналистам, что герцогине Сассекской Меган запретили носить джинсы. Это якобы произошло из-за предпочтений королевы Елизаветы II.

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Под Волгоградом в результате аварии погиб мужчина и двухлетний ребёнок. Также пострадали пятеро человек, среди которых двое детей дошкольного возраста, сообщил представитель управления МВД по региону Антон Корнаухов.

//Общество

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В Ульяновской области устанавливают местонахождение отца подростка, убившего пятерых родственников

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак извинился за оскорбление арбитров

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Главный тренер петербургского ФК "Зенит" Сергей Семак извинился за оскорбление бригады арбитров свое после игры шестого тура чемпионата России с грозненским "Ахматом".

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Собчак рассказала о "правильной" жизни

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Погибшему при жесткой посадке самолета Як-55 пилоту было 49 лет

В Самарской области в результате падения легкомоторного самолета ЯК-55 погиб пилот. Погибшему мужчине было 49 лет. Установлено, что самолет совершил несанкционированный вылет с частного аэродрома в с. Подстепки.

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Пушков посоветовал Киеву «заняться наконец Украиной»

Пушков посоветовал Киеву «заняться наконец Украиной»

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В России возместят расходы иностранных киноделов

В России возместят расходы иностранных киноделов

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Бурджанадзе считает ошибкой решение Грузии о выходе из СНГ

Бурджанадзе считает ошибкой решение Грузии о выходе из СНГ

Грузинский политик Нино Бурджанадзе считает ошибкой решение Грузии о выходе из состава Содружества независимых государств (СНГ). По ее словам, нахождение Грузии в СНГ не ущемляло суверенитет страны.

//Интервью

Актриса Кароль Буке: Конечно, Джульетту я уже не сыграю!..

Актриса Кароль Буке: Конечно, Джульетту я уже не сыграю!..

Парижанка, многолетнее лицо Chanel №5, великолепная актриса, любимая женщина (когда-то) Жерара Депардье. И это все Кароль Буке. Французские коллеги утверждают, что он очень капризна и не жалует журналистов. Имеет полное право! Впрочем, спасибо коллегам из Парижа, нам удалось немного побеседовать с Дивой.

//В мире

В Германии пригрозили сирийским беженцам депортацией

В Германии пригрозили сирийским беженцам депортацией

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что мигрантов начнут лишать статуса беженцев, если те будут слишком часто ездить на родину. Зеехофер подчеркнул, что в первую очередь это касается мигрантов из Сирии.

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Семья установила памятник на могиле Веры Глаголевой

Семья установила памятник на могиле Веры Глаголевой

Старшая дочь покойной Веры Глаголевой Анна Нахапетова показала памятник, который семья установила на могиле актрисы. Анна рассказала о памятнике маме. Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище.

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На "фиолетовой ветке" московского метро пассажир упал на рельсы

На "фиолетовой ветке" московского метро пассажир упал на рельсы

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Актриса Любовь Толкалина всколыхнула сеть, выложив фото в прозрачном пляжном платье в Крыму

Актриса Любовь Толкалина всколыхнула сеть, выложив фото в прозрачном пляжном платье в Крыму

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//Мнение

Мнение: кто главный претендент на пост мэра Риги?

Мнение: кто главный претендент на пост мэра Риги?

Рига ждет нового мэра. И этот вопрос решится в понедельник. Кто же главный претендент на пост мэра Риги? Будут перевыборы или нет? Вот в чем вопрос! Или же Рига наконец обретет «своего хозяина»?

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Минздрав России выдвинул идею проверять работников компаний на алкоголь

Минздрав России выдвинул идею проверять работников компаний на алкоголь

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Ученые сообщили о вреде от употребления в пищу семян льна

Ученые сообщили о вреде от употребления в пищу семян льна

Ученые из Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов недавно провели масштабное исследование и выяснили, что употребление в пищу семян льна может быть очень опасным для человека.

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Источник сообщил, что с родственниками в Ульяновской области расправился 16-летний подросток

Источник сообщил, что с родственниками в Ульяновской области расправился 16-летний подросток

В убийстве пятерых родственников подозревается 16-летний юноша. Тела троих взрослых и двоих детей обнаружены в селе Патрикеево в частном доме. Подросток убил свою маму, бабушку, дедушку и четырехлетних брата и сестру.

//Спорт

Жена Александра Овечкина впервые показала лицо сына

Жена Александра Овечкина впервые показала лицо сына

Супруга всемирно известного российского хоккеиста Александра Овечкина впервые показала поклонникам лицо сына Сергея. В воскресенье, 18 августа, первенец супругов празднует свой первый день рождения.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Тела шести человек нашли в частном доме под Ульяновском

Тела шести человек нашли в частном доме под Ульяновском

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В Совфеде заявили о заинтересованности России в единстве Украины

В Совфеде заявили о заинтересованности России в единстве Украины

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич днем в воскресенье, 18 августа, сообщил, что Россия абсолютно не боится сильной и единой Украины, а наоборот – заинтересована в этом.

//В мире

НАТО осуждает теракт на свадьбе в Кабуле

НАТО осуждает теракт на свадьбе в Кабуле

В Североатлантическом альянсе осудили террористический акт, который был совершен во время празднования свадьбы в Кабуле. Страшное происшествие случилось вечером в минувшую субботу, 17 августа.

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Валерия призналась, что ее старший сын женился

Валерия призналась, что ее старший сын женился

Знаменитая российская певица Валерия призналась, что ее старший сын Артемий женился. Молодой человек скрывал свой роман и рассказал о бракосочетании матери и отчиму всего за день до торжества.

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Медики считают, что активные интимные отношения и любимая работа могут продлить жизнь

Медики назвали несколько факторов, способных продлить долголетие человека. На первом месте - активная интимная жизнь и любимая работа. Регулярный секс стимулирует иммунную систему.

//Происшествия

На юго-западе Москвы машина МВД столкнулась с легковушкой

На юго-западе Москвы машина МВД столкнулась с легковушкой

Утром в воскресенье, 18 августа, стало известно, что автомобиль МВД столкнулся с легковушкой на юго-западе Москвы. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили в экстренных службах столицы.

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

Григорий Лепс показал длинноногую жену на отдыхе

Григорий Лепс показал длинноногую жену на отдыхе

Григорий Лепс с супругой Анной и их тремя детьми проводят отпуск в Италии. Артист побаловал своих поклонников семейными фото. Супруга певцамсохранила прекрасную фигуру после рождения троих детей.

//В мире

Ученые подсчитали количество львов в Африке

Ученые подсчитали количество львов в Африке

Ученые из британского исследовательского отдела по охране дикой природы Оксфордского университета подсчитали количество львов, которые в настоящий момент живут в Африке в естественных условиях.

//Шоу-бизнес

Кристина Асмус за время отпуска поправилась на 5 кг и опубликовала фото в шортах

Кристина Асмус за время отпуска поправилась на 5 кг и опубликовала фото в шортах

АктрисаКристина Асмус опубликовала фотоотчет после отпуска на Мальдивах. По признанию артистки, на море она предпочитает загорать, а не плавать. "Впервые капитально сгорела, очень сильно порезалась о коралл"

//В мире

Жена Макрона получила травму во время отпуска

Жена Макрона получила травму во время отпуска

Супруга президента Франции Брижит Макрон получила травму во время отпуска. Согласно последней информации осведомленных источников, 66-летняя женщина повредила правую руку, когда спускалась с лодки.

//Шоу-бизнес

Внешность мамы Полины Гагариной привела в восторг пользователей сети

Внешность мамы Полины Гагариной привела в восторг пользователей сети

Полина Гагарина поделилась с подписчиками в социальной сети фотографией своей мамы. Согласно последней информации, на снимке Екатерине всего 20 лет, она запечатлена во время отдыха в Греции.

//Спорт

Сербский теннисист Новак Джокович восхищен игрой Даниила Медведева

Сербский теннисист Новак Джокович восхищен игрой Даниила Медведева

Сербский теннисист Новак Джокович восхищен игрой россиянина Даниила Медведева, которому он проиграл в полуфинале турнира в США. Российский теннисист победил первую ракетку мира и вышел в финал турнира.

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Политолог оценил заявление Порошенко о "страхах России"

Политолог оценил заявление Порошенко о "страхах России"

Политолог Александр Дудчак утром в воскресенье, 18 августа, высказался о резонансном заявлении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Экс-глава страны ранее рассказал о "страхах России".

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Источник: в попавшем в ДТП в Москве автобусе были 32 гражданина Китая

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Утром в воскресенье, 18 августа, стало известно, что в автобусе, столкнувшемся с мачтой городского освещения на востоке Москвы, находились граждане Китая. В результате ДТП пострадали 15 человек.

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Шойгу: Россия сохраняет готовность к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности

Шойгу: Россия сохраняет готовность к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу сегодня заявил, что Россия сохраняет готовность к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности. "Мы по-прежнему оставляем дверь открытой".

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Посол Украины в Совете Европы считает, что страна теряет признаки государства

Посол Украины в Совете Европы считает, что страна теряет признаки государства

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Артем Дзюба раскритиковал работу арбитров матча "Зенит" - "Ахмат"

Артем Дзюба раскритиковал работу арбитров матча "Зенит" - "Ахмат"

Нападающий Артем Дзюба раскритиковал работу арбитров матча "Зенит"- "Ахмат". Накануне питерский "Зенит" в шестом туре Российской премьер-лиги не смог забить ни одного мяча в ворота грозненского "Ахмата".

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На востоке Москвы автобус врезался в столб, пострадали 14 человек

На востоке Москвы автобус врезался в столб, пострадали 14 человек

В московском районе Перово в воскресенье, 18 августа, туристический автобус столкнулся с мачтой городского освещения. Согласно последней информации осведомленных источников, пострадали 14 человек.

//Авторы АН

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