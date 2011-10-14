В Якутии пилота задержали за употребление наркотиков

В Якутии за употребление наркотиков задержан пилот. У летчика авиакомпании "Якутия" сотрудники наркоконтроля при личном досмотре обнаружили крупную партию спайса. В ходе допроса задержанный признался, что потребляет "cпайс" каждый день, распространяет эту наркотическую смесь среди своих друзей и знакомых. Через задержанного пилота полицейские вышли на поставщика "Спайса" - 27-летнюю неработающую женщину. У поставщицы были обнаружены наркотики на более чем 25 тысяч среднерасчетных разовых доз.