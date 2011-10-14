В Калужской области в доме местного жителя нашли арсенал времен ВОВ

В Калужской области сотрудники полиции обнаружили в доме и сарае местного жителя арсенал времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Инцидент произошел в деревне Усохи Куйбышевского района.



Полицейские обнаружили и изъяли: пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, обрез винтовки Мосина, два пистолета - один ТТ и один иностранного производства с приспособлением для бесшумной стрельбы. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов изъяли почти 70 артиллерийских снарядов различного калибра, семь мин, больше 40 гранат, 48 килограммов тротила, 11 килограммов артиллерийского пороха. Об этом сообщает РИА Новости.