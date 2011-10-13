В Северной Осетии оперативники нашли склад оружия и боеприпасов

В Северной Осетии сотрудники УФСБ обнаружили склад незаконно хранящихся боеприпасов. Оружие было найдено в заброшенном строении в лесном массиве близ села Октябрьское Пригородного района республики.



В тайнике нашли девять деревянных ящиков, в которых находилось 36 снарядов к реактивной противоградовой установке "Алазань-2М". Территория, прилегающая к зданию, сразу же была оцеплена силами районного ОВД, передает РИА Новости. Оперативники проводят активные оперативно-разыскные мероприятия. В ближайшее время саперы уничтожат изъятые реактивные снаряды.