МИД РФ: экипаж танкера Cape Bird, захваченного нигерийскими пиратами, жив

Все члены экипажа, в том числе россияне, с захваченного пиратами танкера у берегов Нигерии, живы и здоровы. Никто не пострадал. Об этом в четверг заявил официальный представитель МИДа России Александр Лукашевич.

Утром 13 октября из Гамбурга в Нигерию вылетели представители компании-судовладельца, где они будут проводить переговоры об условиях освобождения судна и членов экипажа.

В настоящий момент судно дрейфует в районе Кенийского залива. Захваченный нигерийскими пиратами экипаж танкера Cape Bird не пострадал.

"Мы еще 9 октября уведомили жен и родных троих новороссийских моряков, которые находятся на судне. Их жизни и здоровью ничто не угрожает, потому что пиратов интересует груз. В данный момент ведутся переговоры, и освобождение моряков – это лишь вопрос времени", - уточнил директор новороссийского кадрового агентства Columbia Сергей Панюшкин, сообщает gudok.ru.

По его словам судовладельцы уже подготовили экипаж на смену заложникам, и как только "судно передаст пиратам груз топлива, экипаж будет заменён". В ближайшее время разбойники определят в какой порт зайдет танке, чтобы слить топливо из танков.



Напомним, танкер Cape Bird был захвачен пиратами 8 октября в 70 морских милях от Лагоса. Экипаж состоит из 20 моряков из восточноевропейских стран, среди них трое россиян - жителей Новороссийска.

Нигерийские пираты, захватившие судно, не выходят на связь и не выдвинули до сих пор свои требования.

Двигатели танкеры заглушены, и судно дрейфует. После того как танкер под флагом Маршалловых островов вместе с командой был уведен подальше от судоходных маршрутов, пираты заявили, что согласны обменять членов экипажа на топливо, которое перевозил танкер.