Охотники за педофилами выложили в сеть уже 40 признаний любителей секса с детьми

В Интернете уже выложено более 40 роликов сделанных охотниками за педофилами телекомпании "Дури - нет!". Группа бывших спортсменов отлавливает в сети любителей секса с детьми и снимает на видео "признательные показания".



Активный костяк этой группы — трое парней и девушка. Есть и те, кто помогает им монтировать видеоролики, вести административную работу на сайте. Всем им от 25 до 32 лет, живут в Москве, кто-то занимается бизнесом, есть менеджер, дальнобойщик.

В разные города они ездят "к друзьям по спорту" — все в прошлом спортсмены. Заодно выискивают в этих городах тех, кто испытывает сексуальное влечение к детям. "Для нас это своего рода экстремальный туризм", сообщают они на своём сайте.

Но сначала в сети должна поработать Юля, подруга одного из охотников. Она создает анкеты якобы от имени детей, общается с теми, кто этими анкетами интересуется.

"Наше правило — несколько раз написать возраст ребенка, обычно 10-13 лет, чтобы у собеседника не было никаких сомнений",— говорит Юля.— "И еще обязательно переспрашиваем, не смущает ли его этот возраст. Если никакого смущения нет, а, напротив, идет явное развращение со стороны этого взрослого, если он начинает разговоры о сексе, то я пишу что-то типа "Дядя, меня не интересует секс" и демонстрирую, что совершенно не понимаю, что он от меня хочет. Если и после этого человек не успокаивается, а настаивает на реальном общении и в подробностях описывает, что он с этим ребенком собирается сделать, то мы договариваемся с ним о встрече".

Дальше ролики выкладываются в интернет, в блоге ЖЖ и пересылаются в Общественную палату и в прокуратуру.

Однако, в большинстве случаев доказать что-то невозможно: преступления как такового не было.