В Петербурге арестованы иностранцы, изнасиловавшие и ограбившие девушку-инвалида

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали двух безработных граждан Узбекистана, которых обвиняют в ограблении и групповом изнасиловании молодой петербурженки, инвалида по слуху.

Задержаные — граждане Узбекистана 24-летний Эльдар Джафаров и 28-летний Мамоткул Мавлонов, официально не работающие.

Из материалов уголовного дела следует, что около 2 часов ночи 10 октября 25-летняя девушка, инвалид 3 группы по слуху, возвращалась домой. У дома 7 по улице Рихарда Зорге на нее напали Джафаров и Мавлонов, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленники затолкали ее в автомобиль ВАЗ-21099 и вывезли в Южно-Приморский парк, где поочередно изнасиловали, а после похитили д5 тысяч рублей, ювелирное украшение и мобильный телефон, после чего скрылись, сообщает ГСУ СК по Петербургу.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 131, п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ (изнасилование, грабеж, совершенные группой лиц).