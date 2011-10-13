В Ставрополе совершено покушение на федерального судью

В Ставрополе в четверг следователи возбудили уголовное дело по факту вооружённого нападения накануне вечером на судью краевого суда. Судья легко ранен. Полиция разыскивает двоих злоумышленников.

В настоящее время отрабатывается несколько версий произошедшего, пока известно, что инцидент не связан с профессиональной деятельностью судьи. Одной из версий нападения стало то, что злоумышленники хотели украсть машину у судьи, но им это сделать не удалось, он оказал сопротивление.

Инцидент произошёл в среду около 20.00 во дворе дома №1 по улице Советской. Двое неизвестных в масках напали на 63-летнего федерального судью краевого суда и обстреляли его из травматического пистолета "Оса". Мужчина получил лёгкое касательное ранение в руку, злоумышленники скрылись, ведётся их поиск.

Возбуждено уголовное дело по статье "разбой, совершенный группой лиц с применением оружия", которая предусматривает наказания до десяти лет лишения свободы.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по краю Евгений Арнаутов официально подтвердил факт нападения на федерального судью, воздержавшись от дальнейших комментариев.