Пятеро в медицинских масках провели операцию по вскрытию 2 банкоматов в в МГОУ

В Московском государственном открытом университете накануне неизвестные взломали и ограбили два банкомата принадлежащих ЗАО КБ "Балтийский банк". Преступники скрывали свои лица под медицинскими масками.

Пятеро преступников, отжав окно, проникли в помещение вуза, связали контролера, "вскрыли" банкоматы и похитили 700 тысяч рублей.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в том числе три медицинских респиратора и видеозапись.

Следователивозбудили уголовное дело по факту нападения утром 12 октября на сотрудника МГОУ и кражи денег из банкоматов, сообщил в четверг РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.