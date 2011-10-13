В Польше арестованы 19 пособников Брейвика - убийцы 77 человек на острове Утейа

В Польше по всей стране прошли спецмероприятия в рамках кампании после терактов в Осло и на острове Утейа "норвежского стрелка" Андерса Брейвика. К четвергу арестованы 19 человек подозреваемых в изготовлении бомб.

В ходе спецоперации было обыскано более сотни домов, в которых были обнаружены значительные запасы взрывчатки и химикатов для ее производства.

Последние аресты - логическое завершение расследования дел о незаконном производстве и обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. По мнению следствия, кто-то из арестованных может быть причастен к событиям в Норвегии. По одной из версий, "норвежскому стрелку" могли помочь советами по изготовлению бомб, сообщает Associated Press.

В своем расследование правоохранительные органы опирались на записи в так называемом "манифесте Брейвика", где упоминались иностранные знакомые, помогавшие ему при подготовке теракта.

Напомним, 22 июля праворадикальный фанатик-одиночка Андерс Брейвик организовал двойной теракт в Норвегии. В результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в деловом квартале Осло и расстрела отдыхающих подросткового лагеря на острове Утейа погибли 93 человека и 96 получили ранения. По словам Брейвика, его действия имели целью "спасение Европы от ислама".