В Москве грабители взломали банкомат Сбербанка прямо в офисном центре

В Москве банкомат Сбербанка неизвестные ограбили прямо в офисном центре на проспекте Маршала Жукова.

В ночь на среду, в 03:40 мск, в офисный центр, где располагается управление ветеринарии по Москве, Московской и Тульской областей Минсельхоза РФ, ворвались четверо преступников. Злоумышленники избили и связали охрану, а затем с помощью слесарного инструмента вскрыли стоявший в холле здания банкомат. Утром, придя на работу, сотрудники Минсельхоза обнаружили связанных охранников, передает Вести.ру. В начале рабочего дня они сообщили об ограблении в полицию. Количество похищенных денег из банкомата Сбербанка устанавливается.

Накануне произошел вооруженный налет на отделение Сбербанк. Двое преступников в черной одежде и масках вошли в помещение банка и, угрожая оружием персоналу, заставили кассиров выдать деньги и скрылись. Сотрудники банка воспользовались тревожной кнопкой и оперативно вызвали полицию. Пострадавших в результате нападения нет. Грабители унесли 100 тысяч рублей.