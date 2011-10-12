Неизвестные избили активиста «Лиги здоровья нации» прямо в центре Москвы

В Москве во вторник ночью неизвестные избили члена общественной организации «Лига здоровья нации» Нападение и ограбление произошло прямо в центре столицы в одном из дворов на Большой Дмитровке.

Очевидцы около трех часов ночи сообщили в полицию о том, что несколько неизвестных избивают мужчину бейсбольной битой.



Прибывший наряд обнаружил во дворе дома №17 избитого 45-летнего представителя общественной общероссийской организации «Лига здоровья нации», передает Интерфакс.

Позднее врачи диагностировали у мужчины перелом костей носа, множественные ссадины лица и тела. Стражи порядка через 20 минут смогли задержать на Тверской улице, неподалеку от места происшествия, троих мужчин. 18-летний житель Тульской области, 33-летний житель Брянской области и 20-летний гражданин Украины, как в ходе разбирательства установила полиция, причастны к нападению на сотрудника общественной организации.

У злоумышленников изъят мобильный телефон и 4 тысячи рублей, похищенные у потерпевшего, а также бита.