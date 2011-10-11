Британские и американские морпехи отбили у сомалийских пиратов "Монте-Кристо"
11 октября 2011, 20:29 [ «Аргументы Недели» ]
Британские и американские морские пехотинцы провели во вторник совместную операцию по освобождению итальянского судна "Монте-Кристо", захваченного накануне сомалийскими пиратами, сообщает Министерство обороны Италии.
В ходе операции были арестованы 11 пиратов. Экипаж, состоящий из десяти украинцев, семи итальянцев и шести индийцев, освобожден.
О раненых или погибших сведений не поступало. Члены команды с момента захвата судна предположительно находились в укрепленном укрытии.
С предложением провести эту спецоперацию выступили министр обороны Великобритании Лайам Фокс и его итальянский коллега Иньяцио Ла Русса.
Сейчас в руках у морских бандитов находятся ещё два сухогруза, захваченные в феврале и апреле.
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