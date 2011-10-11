Британские и американские морские пехотинцы провели во вторник совместную операцию по освобождению итальянского судна "Монте-Кристо", захваченного накануне сомалийскими пиратами, сообщает Министерство обороны Италии.

В ходе операции были арестованы 11 пиратов. Экипаж, состоящий из десяти украинцев, семи итальянцев и шести индийцев, освобожден.

О раненых или погибших сведений не поступало. Члены команды с момента захвата судна предположительно находились в укрепленном укрытии.

С предложением провести эту спецоперацию выступили министр обороны Великобритании Лайам Фокс и его итальянский коллега Иньяцио Ла Русса.

Сейчас в руках у морских бандитов находятся ещё два сухогруза, захваченные в феврале и апреле.

С 2009 года у берегов Африканского рога проводится военно-морская операция НАТО "Океанический щит".

Безопасность в Аденском заливе обеспечивают также и корабли Тихоокеанского флота России.