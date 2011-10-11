В Москве полицейские дубинками заставляли украинца взять подкинутый ими наркотик

В Москве возбуждено дело в отношении сотрудников линейного отдела полиции, избивших на Киевском вокзале приезжего из Украины, сообщает во вторник управление взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ.

Столичных полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

По версии следствия, ночью 28 июля 2011г. на Киевский вокзал приехал гражданин Украины чтобы купить железнодорожный билет. На вокзале его остановили полицейские, которые "сообщили" мужчине, что на вокзале он выбросил пакет с наркотическим веществом и отвели его в дежурную часть.

Там они потребовали, чтобы он взял в руки пакет с наркотиком. После отказа один из сотрудников полиции ударил мужчину головой об стол, затем представители власти стали наносить ему удары резиновой дубинкой.

Гражданин Украины был выпущен из линейного отдела только после вмешательства руководства отдела. В тот же день потерпевший обратился в травмпункт, где были зафиксированы телесные повреждения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает РБК.