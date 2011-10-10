Грабители кувалдой вскрыли банк в Подмосковье, забрали 25 млн и видеорегистратор

В Электростали Московской области минувшей ночью ограбили областной филиал крупного коммерческого банка. Из хранилища пропало 25 миллионов рублей. "Видеоклип" со съёмками ограбления преступники взяли на память.

Как выяснили следователи, чтобы забраться в банк преступникам потребовались лишь кувалда и молоток. С их помощью сначала вскрыли железную дверь офиса, а затем и хранилище. Отделение было оборудовано системой видеонаблюдения, однако злоумышленники забрали с собой еще и видеорегистратор с жестким диском, на котором запечатлен момент похищения денег.

Не понятным остается и куда подевались сотрудники ЧОПа, которые должны были охранять банк, офис которого находится на первом этаже жилого дома и не защищен даже решетками на окнах, передает телеканал "Россия-24".