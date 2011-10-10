В Твери совершено жестокое убийство, обставленное как ритуальное

Житель Твери мог стать жертвой жестокого ритуального убийства: его тело найдено в доме, где кровью на зеркалах были нарисованы пентаграммы и разбросаны перья птиц, сообщает в понедельник СУ СКР по региону.

Об исчезновении мужчины 7 октября заявила его жена. По ее словам, накануне он отправился на встречу по вопросу приобретения жилья и имел при себе 400 тысяч рублей. В ходе проверки сообщения следователи направились по указанному женщиной адресу, где после вскрытия квартиры обнаружили тело пропавшего с признаками насильственной смерти.

"При осмотре места происшествия на стенах комнаты обнаружены множественные следы крови, на стекле и на зеркале - пентаграммы в виде пятиконечной звезды, в дверном косяке - перья птиц. С места происшествия похищено некоторое имущество, а так же денежные средства, находившиеся при потерпевшем, смерть которого наступила в результате рубленных повреждений в области головы, шеи, туловища", сообщает сайт ведомства.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе ритуальное убийство и убийство, совершенное из корыстных побуждений, инсценированное под ритуальное.