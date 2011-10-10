"Чёрный" риэлтер, осуждённый на 12 лет, бежал из суда во время чтения приговора

В Ленинградском облсуде в понедельник один из лидеров крупной петербургской банды "черных риелторов" из АН "Балтийский альянс" Иван Шинкаренко, осуждённый на 12 лет строгого режима, сбежал во время оглашения приговора.

Шинкаренко до суда находился под подпиской о невыезде и потому до вынесения приговора не содержался под охраной. В перерыве между заседаниями он вышел покурить и обратно уже не вернулся.

Всего на скамье подсудимых находились 20 человек. По версии следствия, в 2006-08 году они совершили восемь убийств, 11 похищений и 17 афер с жилой недвижимостью, сообщает РИА Новости.

Помимо Шинкаренко, руководителями банды были признаны Вадим Плесков и Александр Меличев. Кроме того, были осуждены четыре бывших сотрудника милиции, которые предоставляли информацию о жертвах и помогали скрывать следы преступлений.

Среди них три оперативника из Василеостровского, Красносельского и Калининского районов Петербурга, а также замначальника 37-го отдела УВД Василеостровского района Ровшан Мирзалиев.

Вердиктом суда присяжных виновными были признаны 18 человек, десять из которых были приговорены к реальным срокам от четырех лет колонии общего режима до 24 лет колонии строгого режима. Еще двух подсудимых присяжные оправдали.

Дело в отношении Меличева было выделено в отдельное производство в связи с его тяжелым заболеванием и будет рассмотрено позднее.

Главное следственное управление по Санкт-Петербургу отмечает, что преступники действовали под вывеской агентства недвижимости "Балтийский альянс", которое было специально создано для продажи похищенных квартир.

Жертвами преступников становились люди из социально незащищенных слоев, которых под различными предлогами вывозили из Петербурга в Ленинградскую область и там убивали после оформления соответствующих документов на принадлежащую жертвам недвижимость.