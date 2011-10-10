Шедевры Пикассо, Матисса и Модильяни ценой в £100 млн вор выкинул в мусорку

Пять шедевров современных художников, общей стоимостью £100 млн, украденные из парижского Музея современного искусства в прошлом году, были выброшены в мусорный бак, заявил один из соучастников кражи.

В ночь с 19 на 20 мая 2010 года из музея вынесли пять полотен: Жорж Брак, "Олива близ Эстака" (L'Olivier près de l'Estaque, 1908); Анри Матисс, "Пастораль2 (La Pastorale, 1905); Фернан Леже, "Натюрморт с подсвечниками" (Nature morte aux chandeliers, 1922); Амедео Модильяни, "Женщина с веером" (Femme à l'éventail, 1919); Пабло Пикассо, "Голубь с зеленым горошком" (Le Pigeon aux petits pois, 1912).

Некоторые эксперты считают, что стоимость картин даже не 100 миллионов фунтов стерлингов, как принято считать, а, как минимум, вдвое выше.

Полиция задержала двоих предполагаемых преступников, а их сообщник после ареста объявил, что испугался и выкинул похищенное в мусор, сообщает Telegraph.

Полиция не доверяет заявлению арестованного, поскольку имеет данные о возможном покупателе полотен из Израиля, но не исключает, что он говорит правду. Кроме того, выяснилось, что первоначально взломщики планировали украсть только одну картину, а остальные взяли, когда убедились в том, что система охраны не сработала.