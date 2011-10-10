В Новосибирске избили гей-активиста Булата Барантаева

В Новосибирске у здания мэрии трое неизвестных избили гей-активиста Булата Барантаева. Инцидент произошел утром в понедельник. Полиция выясняет обстоятельства нападения.



По словам самого Барантаева, на него напали три человека, которые несколько раз ударили его в лицо. "После этого мне удалось убежать. Я считаю, что нападения на меня связано с мероприятиями, которые проводят гомосексуалисты Новосибирска, так как нападавшие выкрикивали гомофобские фразы", - цитирует активиста "Интерфакс-Сибирь". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства нападения.