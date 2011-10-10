В Москве у владимирского фермера похитили 20 тонн помидоров

У владимирского фермера украли 20 тонн помидоров. Возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба составила 700 тысяч рублей. С заявлением в отдел полиции по району Бирюлево Западное обратился сам фермер.



6 октября потерпевший привез помидоры на ступинскую плодоовощную базу, расположенную в Ступинском проезде, дом 1, где его поджидали двое покупателей. Преступники погрузили товар и скрылись, не расплатившись, передает РИА Новости. Полицейские задержали одного из злоумышленников. Им оказался гражданин Армении. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.